Plopsaland verstrengt rookverbod: roken enkel nog mogelijk in afgebakende zones

"Het was sowieso al verboden om in wachtrijen te roken", klinkt het. "Maar nu wordt dat verbod uitgebreid en zal het enkel nog mogelijk zijn om te roken in de daarvoor afgebakende rookzones. Dat zullen we niet alleen doen in ons park in De Panne, maar ook in Plopsa Coo en aan de indoorparken komen er rookzones."

Of Plopsaland de afgebakende rookzones in 2025 zal mogen behouden, is nog niet zeker. "De doelstelling van de regering om roken te verbieden op plaatsen waar veel kinderen zijn, maar het is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke richtlijnen precies zullen inhouden."