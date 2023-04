Psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas verhuist naar kloostersite in Lubbeek: "Meer verbondenheid met het dorp creëren"

De plannen om het psychiatrisch verzorgingstehuis Andres te vernieuwen zijn goedgekeurd. Tegen eind 2025 zal het psychiatrisch verzorgingstehuis verhuizen. “Ik kijk uit naar onze verhuizing van een klassiek instituut en ziekenhuisgebouw naar een innovatieve infrastructuur die onze visie op zorg zal verwerkelijken", zegt Frie Swinkels, coördinator van PVT Andreas. "Bewoners met een psychische kwetsbaarheid zullen wonen in een aangepaste context met structurerende ondersteuning. Die sluit nauw aan op de verschillende zorgvormen uit het geïntegreerde zorggeheel dat we aanbieden. De zorg past in onze kijk op vermaatschappelijking en bieden we aan in nauw contact met de buurt".