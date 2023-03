PVDA Gent dient klacht in bij gouverneur nadat motie niet behandeld werd op gemeenteraad

Afgelopen maandag probeerde PVDA-gemeenteraadslid Yüksel Kalaz een motie te bespreken over de sociale onrust bij supermarktketen Delhaize. Hij wilde de gemeenteraad vragen om solidariteit uit te spreken met de personeelsleden. Kalaz kon zijn motie niet toelichten omdat gemeenteraadsvoorzitter Christophe Peeters (Open VLD) bezwaren had. Hij vond de motie niet van toepassing voor de Gentse gemeenteraad, omdat ze niet bevoegd is voor problemen binnen privéorganisaties.

Peeters vroeg de gemeenteraadsleden of zij zijn redenering volgden. Dat bleek, na een stemming, het geval. Kalaz mocht niet meer aan het woord komen. Het oppositieraadslid is het niet eens met die beslissing en dient nu een klacht in bij gouverneur Carina Van Cauter. "Volgens Peeters is dit niet van gemeentelijk belang, terwijl het gaat over mensen die in onze stad wonen en werken", zegt Kalaz. "Het getuigt van weinig respect voor de werkende klasse. Ik vertegenwoordig deze mensen en wordt monddood gemaakt."