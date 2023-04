Regionaal Landschap wil waardevolle graslanden in Haspengouw beter beschermen

“Graslanden hebben een belangrijke functie voor fauna en flora”, legt Ward Andriessen uit, projectcoördinator van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. “Neem nu de kamsalamander. Dat is een bedreigde diersoort. Maar in Haspengouw komt hij nog voor omdat hij in de zomer een thuis vindt in de bestaande graslanden."

"Daarnaast kunnen graslanden ook een buffer vormen tegen de gevolgen van de klimaatverandering", gaat Andriessen verder. "Het regenwater kan infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. Bovendien wordt ook veel koolstof opgeslagen onder graslanden. Een duidelijk voordeel voor natuur, landschap en mens.”