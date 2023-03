Chinese houding over Oekraïne zal bepalend zijn voor toekomstige relatie tussen China en de EU, zegt Commissievoorzitter Von der Leyen

Von der Leyen is er wel van overtuigd dat ze de economische, politieke, sociale en wetenschappelijke banden met China niet mag verbreken. De relatie is van belang voor de Europese welvaart en veiligheid. "Het is van vitaal belang om diplomatische stabiliteit en een open communicatie te behouden met China. Het is niet voordelig of interessant om ons los te koppelen van China."