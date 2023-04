Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Heeft een latrelatie wel kans op slagen?"

Renée (midden 40) bouwde na haar scheiding een nieuw leven op. “Al 4 jaar heb ik een relatie met een hele lieve, zachte man. We hebben een ongelooflijke klik, en bij niemand voel ik me zo goed. We blijven echter in een latrelatie (LAT staat voor Living Apart Together, nvdr) hangen. In het begin wilden we tijd en rust, zodat de kinderen aan elkaar konden wennen, maar die fase zijn we voorbij. Mijn partner vindt het helemaal prima zo, maar ik neem meer en meer afstand. Ik ben meestal degene die week na week verhuist, en ben doodmoe. Moe van de koffers maken, moe van alle klusjes die blijven liggen. Ik kom nergens meer tot rust.”

“Samenwonen is voor mijn partner onbespreekbaar, voornamelijk door de sterke invloed van zijn ouders. Na een mislukt huwelijk willen zijn ouders dat hij geen grote engagementen meer aangaat. Hoe kunnen we onze latrelatie laten slagen? Is die kans op slagen er überhaupt wel?”

BELUISTER - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Renée in "Nieuwe feiten":