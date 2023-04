Volgens enquête van Groen Bilzen zou er draagvlak zijn bij inwoners om Riemst bij fusie Bilzen-Hoeselt te betrekken

"Twee derde van de respondenten wil graag betrokken worden bij het beleid", zegt Danen. "Dat kan via dorpsraden of dorpsbudgetten. Als antwoord op de vraag over welk thema mensen betrokken willen worden, geven ze wonen aan als thema dat ze belangrijk vinden. Mensen willen een ander woonbeleid en maken zich zorgen over waar ze terecht kunnen op hun oude dag. Als we zien dat in Bilzen en Hoeselt op relatief strategische plekken in heel wat dorpen ruimte vrij komt en vaak onmiddellijk wordt ingevuld door appartementen en woonprojecten, dan denken we dat daar een kans ligt bij het beleid om de mensen van de buurt echt te betrekken."