Rusland pakt Amerikaanse journalist op op verdenking van spionage

In Jekaterinenburg in Rusland is een Amerikaanse journalist opgepakt omdat hij zou spioneren voor de Verenigde Staten. Dat zegt de Russische inlichtingendienst FSB. Evan Gershkovich is correspondent voor The Wall Street Journal in Moskou. Hij was in Jekaterinenburg voor een reportage over het Wagner-huurlingenleger en de oorlog in Oekraïne. The Wall Street Journal ontkent de aantijgingen.