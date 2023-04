Rusland zit maand lang VN-Veiligheidsraad voor: "Wrang moment voor Oekraïne, maar Rusland uitsluiten zou VN in gevaar brengen"

Dat Russische voorzitterschap begint dus vandaag. Niet president Vladimir Poetin zal de zittingen van de Veiligheidsraad leiden, maar zijn permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Vasili Nebenzia (en naar verluidt ook een paar keer minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov).

Nebenzia is een man met een bedenkelijke reputatie. In de weken en maanden voor de start van de Russische invasie, eind februari vorig jaar, deed Nebenzia zijn uiterste best om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat Rusland geen kwade bedoelingen had in Oekraïne en dat de troepenopbouw aan de grens geen voorteken was van een nakende invasie.

Toevallig of niet: net in de maand dat Rusland de laatste keer voorzitter was van de Veiligheidsraad, in februari 2022, viel het Oekraïne binnen. Nebenzia misbruikte dat voorzitterschap toen om de wereld te misleiden, stelt Kyslytsia, om valse informatie te verspreiden over het "kwaadaardige Oekraïense regime" en hun eigen "vreedzame intenties". Rusland haalde volgens de Oekraïense vertegenwoordiger toen ook de Oekraïense pogingen onderuit om internationale steun op te bouwen voor vredesgesprekken op het moment dat een oorlog al in de lucht hing.

Nebenzia liet zich ook in de maanden daarna, toen Rusland Oekraïne al was binnengevallen, meerdere keren opvallen in de Veiligheidsraad. De berichten over mogelijke oorlogsmisdaden in Boetsja noemde hij fake news, net als een Russische raketaanval op een Oekraïense materniteit, en in februari van dit jaar onderbrak hij in de Veiligheidsraad een minuut stilte voor de slachtoffers in Oekraïne.

Het leidde tot bizarre taferelen: toen de meesten al rechtstonden, greep hij naar zijn microfoon om op zijn beurt een minuut stilte te vragen voor alle slachtoffers in Oekraïne vanaf 2014, waarmee hij naar de Krim en vooral de Donbas verwees. Pas daarna ging Nebenzia rechtstaan, op een moment dat de rest van de zaal alweer was gaan zitten.