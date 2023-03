Russische vader van meisje dat "onpatriottische" tekening maakte, is opgepakt in Wit-Rusland

De Russische alleenstaande vader die eerder deze week werd veroordeeld tot twee jaar cel, is opgepakt in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De man was veroordeeld voor het in diskrediet brengen van het Russische leger, nadat hij op sociale media kritiek had geuit op de Russische invasie in Oekraïne. De man werd in het oog gehouden nadat zijn dochter een tekening had gemaakt over de oorlog.