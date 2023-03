Schietpartij school Nashville - Amerikaanse first lady bezoekt plaats van drama

In de christelijke privéschool The Convent School in Nashville, in de staat Tennessee, is na het drama van maandag een gedenkteken met foto's van de slachtoffers onthuld. Jill Biden hield er halt en raakte de foto's aan. Nadien woonde ze ook een wake bij voor de slachtoffers, waar onder meer zangeres Sheryl Crow optrad.

Bij de schietpartij stierven drie kinderen en drie volwassenen. De politie schoot de dader dood. De 28-jarige schutter, een ex-leerling van de school met emotionele problemen, was zwaarbewapend met twee semi-automatische geweren en een pistool.

Het drama wakkert het debat over de hervorming van de wapenwetgeving in de VS opnieuw aan. President Joe Biden riep het Congres opnieuw op om aanvalsgeweren te verbieden.