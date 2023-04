School uit Brugge gebruikt "voedselkast" met gratis eten voor kinderen in kansarmoede

De buitengewone middelbare school De Passer in Brugge heeft een opmerkelijk initiatief tegen kansarmoede. Leerlingen kunnen eten uit een voedselkast halen, die gevuld is met giften van ouders, leerkrachten of winkels. De kast is gericht op jongeren in armoede, maar in principe mag elke leerling er voeding uit nemen.