Slimme camera in Antwerpse krantenwinkel: "Het moet discussies over leeftijd met klanten vermijden"

De beroepsfederatie voor krantenwinkels (Perstablo) is gestart met een proefproject om de leeftijd van klanten beter te controleren. Naast de kassa in dagbladhandel De Koerant in Berchem staat nu een slimme camera. Volgens Yannick Gyssens van Perstablo moet dat discussies vermijden. "Wanneer klanten die er (te) jong uitzien alcohol, rookwaren of gokproducten willen kopen dan zal de verkoper vragen naar de leeftijd van de klant. Dat lijdt soms tot discussies of zelfs verbaal of fysiek geweld. We willen nu testen of deze slimme camera dat kan vermijden."

Wanneer uitbaters van dagbladhandels producten verkopen aan minderjarigen die niet aan hen verkocht mogen worden, riskeren ze hoge boetes. Dat willen ze uiteraard vermijden. Wanneer een toestel objectief kan vaststellen of iemand oud genoeg is, dan geeft dat volgens de federatie een andere minder persoonlijk dan wanneer een uitbater naar de leeftijd vraagt.