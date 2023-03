Stad Genk focust in toeristisch aanbod dit jaar op mijnerfgoed

De stad Genk heeft net zijn nieuwe toeristische gids voorgesteld op het Thor Park in Waterschei. En er is niet toevallig voor die plek gekozen, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V), want de site is op toeristisch vlak in volle ontwikkeling. "In 2022 werden zo’n 32.500 wandelaars geteld op Thor Park, exclusief de bezoekers aan de vele andere activiteiten op de site. Thor Park ademt verleden, heden en toekomst, en dat in duizend-en-een verhalen: die verhalen willen we voor de vele wandelaars en bezoekers op de site tot leven wekken.” Er zijn drie grote projecten op til: een kunstinstallatie, een digitale gids en een ‘immersieve’ beleving.

Op de site van het Thorpark in Waterschei gaat het over energie, zowel die uit het verleden als die van de toekomst. Het is namelijk een vroegere steenkoolmijn, waar nu onderzoek gedaan wordt naar allerlei toepassingen rond duurzame energie. De Vlaamse overheid investeert mee om het verhaal van die overgang toegankelijk te maken voor de bezoekers.

De schachtbok en de passerelle op de Thorsite zijn ook pas gerestaureerd. Schepen van toerisme Karel Kriekemans (CD&V): "Op Thor Park kunnen groepen de nieuwe Erfgoedtour ook boeken, inclusief een bezoek aan de pas gerenoveerde passerelle en het schachtgebouw." Het imposante mijngebouw is ook op erfgoeddag, 23 april, te bezoeken.