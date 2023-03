Stiefzoon aangehouden voor dood van Waalse barones Myriam Ullens (70)

De politie ontdekte het levenloze lichaam van de 70-jarige Myriam Ullens de Schooten (geboren als Myriam Lechien) in een auto langs de weg in Lasne (Waals-Brabant). Haar echtgenoot, baron Guy Ullens de Schooten Whetnall, zat ook in de wagen. Hij werd met verwondingen aan zijn been en in shock naar het ziekenhuis gebracht.



Kort na de feiten meldde Nicolas Ullens, de stiefzoon van het slachtoffer, zich bij de lokale politie. "De verdachte bood geen weerstand en verklaarde dat hij zijn schoonmoeder had gedood. Hij werd van zijn vrijheid beroofd", verklaarde het parket van Waals-Brabant. Het labo van de federale gerechtelijke politie, een wetsarts, een magistraat van het parket en een ballisitisch expert kwamen ter plaats en er werd een gerechtelijk onderzoek gestart.