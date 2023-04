Nieuwe studie: "Tot 109.000 omwonenden van Zaventem worden ernstig gestoord in hun slaap"

Hoe zeker zijn we van deze cijfers? We toetsen ze af bij enkele experten die niet betrokken waren bij deze oefening. Psychiater An Mariman (Universiteit Gent, gespecialiseerd in slaapstoornissen) en cardioloog Jean-François Argacha (UZ Brussel, onderzoekt de gevolgen van omgevingsvervuiling) noemden ze aan de hoge kant in vergelijking met eerder onderzoek naar luchthavens in bijvoorbeeld Nederland. Er zou een jarenlang epidemiologisch onderzoek nodig zijn bij de bevolking om de cijfers te bevestigen. Toch benadrukten beiden dat ze het helemaal eens waren met de basisboodschap van deze oefening: dat het nachtlawaai van luchthavens een veel grotere impact heeft op de gezondheid dan het grote publiek weet.

Cardioloog Marc Goethals van het OLV Ziekenhuis in Aalst gaf BBL het idee om de cijfers te laten narekenen door het studiebureau Envisa. Volgens hem zijn de cijfers een realistische inschatting. Hij wijst erop dat veel vergelijkbaar onderzoek vaak al meer dan tien jaar oud is, en dat recente inzichten aantonen dat slaapschade al bij veel lagere lawaainiveaus voorkomt. Ook benadrukt hij dat de situatie rond de luchthaven van Zaventem, met zijn dichte bevolking, amper te vergelijken is met die in het buitenland.