Thuisverplegers starten met fietscafé in Pepingen en winnen toerisme award

In de categorie fietsvriendelijke onderneming gaat de award naar 't Rustinneke in Pepingen, het fietscafé van de broers Joris en Bart Michiels. "In de zomer van 2021 zijn we begonnen. We waren allebei wat uitgekeken op onze job in de zorg. Die hebben we meer dan 20 jaar met hart en ziel gedaan, maar het was tijd voor iets anders. Toen zagen we in Pepingen een oude boerderij te koop staan en van het één kwam het andere", vertellen Joris en Bart.

Voorlopig hebben ze hun carrièreswitch nog niet beklaagd : "Ons fietscafé draait goed. We ontvangen fietstoeristen uit heel het land." In april beginnen de broers ook met een B&B. Met kamers voor fietstoeristen, maar ook met speciale zorgkamers, om mensen met een handicap of mensen die ziek zijn ook eens een vakantie te gunnen: " We zijn allebei verpleegkundige. Dus mensen die inspuitingen moeten krijgen of diabetespatiënten kunnen hier gemakkelijk logeren."

Dit zijn de andere winnaars van de Toerisme Awards in Vlaams-Brabant: