Ook na corona vinden toeristen massaal de weg naar Limburg

Vroeger focuste Toerisme Vlaanderen traditioneel op de kust en de kunststeden, maar de voorbije jaren is er een verschuiving op gang gekomen. "We hebben met een Limburgse minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) de blik stevig op Limburg gericht. Als we spreken over duurzaam toerisme moeten we toeristen ook kunnen spreiden in tijd en ruimte. Ruimte hebben we in Limburg en onthaasten, dus tijd, hebben we in Limburg ook", besluit De Wilde.