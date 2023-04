Aantal overnachtingen in Oost-Vlaanderen blijft stijgen

In 2022 verbleven er 1,4 miljoen toeristen in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat is een stijging van 76 procent ten opzicht van 2021 en 12 procent meer dan voor de coronacrisis. Meer dan de helft van de toeristen kwam uit eigen land. De cijfers tonen aan dat binnenlandse toeristen de schoonheid van eigen land blijven waarderen en herontdekken.

Ondanks moeilijke omstandigheden blijft het toerisme in Oost-Vlaanderen het heel goed doen. In totaal waren er vorig jaar 2.850.000 overnachtingen in Oost-Vlaanderen. Daarmee doet de provincie het beter dan het Vlaamse gemiddelde.