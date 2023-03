Tot 300 banen op de helling bij CM-zorgwinkelketen Goed

Vandaag heeft zorgwinkelketen Goed, dat verbonden is aan de christelijke mutualiteit CM, 200 thuiszorgwinkels, hoorcentra en apotheken in heel Vlaanderen. Maar door de stijgende druk van online spelers, wil het bedrijf tussen de tien en twintig verlieslatende winkels "sluiten of verplaatsen" en investeren in online verkoop.