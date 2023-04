Totaalbedrag voor zonnepanelen op Ancienne Belgique in één dag verzameld

Woensdag had muziektempel Ancienne Belgique een 'crowdlending' opgestart voor de financiering van 221 zonnepanelen op het dak van het gebouw van de AB in de Anspachlaan. Met de zonnepanelen wil de concertzaal een groot deel van haar energieverbruik zelf kunnen opvangen. In minder dan een dag werd het volledige bedrag opgehaald.

245 personen konden het totaalbedrag van 127.000 euro bij elkaar krijgen via een nieuw crowdlendingplatform van Bolt. Van dat bedrag zal Bolt jaarlijks een deel terugbetalen met een rente van 6 procent, verspreid over een periode van 7 jaar. De investeerders krijgen er in ruil enkele extra’s voor terug zoals een rondleiding in AB, een concertcheque of VIP-toegang. De zonne-energie die niet verbruikt wordt, zal beschikbaar worden gesteld via energieplatform Bolt.