Turkse parlement zet licht op groen voor toetreding van Finland tot de NAVO

"We hebben besloten om het parlementaire goedkeuringsproces van het Finse NAVO-toetredingsprotocol te starten", zei de Erdogan op een persconferentie tijdens het bezoek van de Finse president Souli Niinisto aan Ankara.



Alle 276 aanwezige parlementsleden stemden donderdag voor de toetreding van Finland. Daarmee is Finland het 31e lid geworden van de alliantie, nadat 29 NAVO-landen al eerder hadden ingestemd met de toetreding. Maandag kwam ook Hongarije over de brug. Met Turkije is nu iedereen aan boord. Finland moet nu enkel nog de "akten van bekrachtiging" naar Washington sturen, waar het verdrag van het bondgenootschap wordt bewaard.

Aanvankelijk had Finland gehoopt om samen met buurland Zweden lid te worden van de NAVO. Maar zowel Hongarije als Turkije weigeren voorlopig het Zweedse lidmaatschap te steunen. Stockholm hoopt zelf nog steeds dat het lid kan worden voor een grote NAVO-top in Vilnius in juli van start gaat.

De spanning tussen Turkije en Zweden liep de laatste maanden hoog op. De Turkse president verkondigde meermaals in het openbaar dat Zweden niet op de steun van Turkije hoefde te rekenen om tot de NAVO te mogen toetreden.

Finland zweerde, net als Zweden, lang om zich niet aan te sluiten bij een militaire alliantie, maar veranderde van standpunt na de Russische invasie in Oekraïne. Finland deelt een grens van 1.300 kilometer met Rusland. Lidmaatschap van de NAVO betekent dat Finland steun krijgt van de andere leden, mocht Rusland het wagen om het land binnen te vallen.