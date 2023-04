Twee onderzoeksbureaus moeten imago Eeklo opkrikken

Dit voorjaar zullen de onderzoeksbureaus CityD-WES en Supermoon eerst een online bevraging organiseren onder de inwoners, verenigingen en bezoekers van Eeklo. Nadien volgen er nog workshops. "Zo willen we precies weten wat de huidige identiteit van Eeklo is, en welke weg we uit willen", zegt Hilde Lampaert, schepen van Imago en Marketing (N-VA). "We hebben zoveel kwaliteiten op vlak van natuur, cultuur, sport en erfgoed. Die moeten we veel meer in de verf zetten. En onze centrale ligging is ook een troef. Wij geloven volop in Eeklo en willen die positiviteit nu veralgemenen", besluit de schepen. Tegen het einde van het jaar moet er een concreet actieplan op tafel liggen om het imago van Eeklo op te krikken.