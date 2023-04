Unilin opent wandel- en looproutes rond bedrijf in Wielsbeke

De routes zijn er in de eerste plaats voor werknemers van Unilin, maar ze zijn uiteraard toegankelijk voor alle sportievelingen. De wandelroute is bewegwijzerd met groene bordjes, de looproutes staan aangegeven met blauwe (5.5km) en oranje (9.5km) bordjes.

De loopbanen zijn een initiatief van Sport Vlaanderen, gestart in 2021. Het is de bedoeling om sport en beweging zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, dus ook naar hun werkplek. De loopbaan in Wielsbeke is de achtste in Vlaanderen en de eerste in West-Vlaanderen. "Er zijn gesprekken voor nog meer loopbanen in West-Vlaanderen. Onder meer met het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper", zegt Christoph Caluwé van Sport Vlaanderen.