Verboden te schilderen op de kasseien van de Schilderstraat in Kluisbergen

De borden langs de wegen in Kluisbergen geven het aan: "Schilderen op het wegdek is strafbaar." De gemeente heeft die maatregel genomen omdat fans van wielrenners vaak aanmoedigingen op het wegdek schilderen aan de voet van de hellingen. Maar vaak blijft de verf te lang staan op de kasseien, soms wel tot een jaar lang, volgens burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). Dat is niet de bedoeling legt hij uit, want de kasseien van de Oude Kwaremont en de Paterberg zijn beschermd. Daarom heeft hij een verbod uitgevaardigd.

Opvallend is dat het verbod ook geldt in de Schilderstraat. Dat is de straatnaam van het tweede deel van de Oude Kwaremont. Er mag dus niet geschilderd worden in de Schilderstraat!