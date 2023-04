5 organisaties in Antwerpen vragen winteropvang voor daklozen zonder papieren niet te sluiten: "Chronisch zieken op straat"

"Ik hoorde net nog van een collega die de daginloop van 't Vlot organiseert, dat mensen heel zenuwachtig aan het worden zijn en zelfs in paniek raken", zegt Ellen Verryt van Dokters van de Wereld. "Ze komen nu vragen of er toch geen slaapzakken meer zijn, omdat het de afgelopen nachten nog behoorlijk koud was. Daarover maken we ons grote zorgen. Daarom vragen we om in de daklozenopvang te selecteren op basis van kwetsbaarheid en niet op basis van verblijfsstatus."