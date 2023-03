Europa wil regels voor vervaldata herzien: “Wij gooien nu te snel eten weg door onduidelijke vervaldatum”

2. De datum mag in cijfers én letters. De minimumvereiste voor de grootte van die tekens is 1,2 mm of zelfs 0,9 mm als de verpakking kleiner dan 80 cm² is.

3. De datum moet niet in de buurt staan van "te gebruiken tot" of "ten minste houdbaar tot". Er moet wél bijstaan waar je de datum dan wel kan vinden, bijvoorbeeld "zie deksel" of "zie verpakking".