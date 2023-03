Voormalig president Trump wordt aangeklaagd in zaak rond betalen zwijggeld pornoactrice

Trump, die eerder al sprak van een "heksenjacht", stuurde een lange verklaring de wereld in, waarin hij zijn verontwaardiging uit. Hij beschuldigt de Democraten ervan hem al politiek te willen beschadigen sinds zijn presidentskandidatuur in 2016. "De Democraten hebben gelogen, bedrogen en gestolen in hun obsessie om Trump te verstrikken. Maar nu hebben ze het ondenkbare gedaan: een volledig onschuldig persoon aanklagen in een daad van schaamteloze verkiezingsbemoeienis. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van ons land", klinkt het.



De Republikein voorspelde verder dat de aanklacht "een averechts effect zal hebben op president Joe Biden en zijn Democraten". Op het sociale netwerk Truth Social noemt Trump de beslissing van de grand jury ook "een aanval op de ooit vrije verkiezingen" en schrijft hij dat de VS nu een "derdewereldland" en "een natie in verval" is geworden.