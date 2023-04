Wandel door 1.000 jaar winkelgeschiedenis in Gent: van de lingeriewasser van de hoerenbuurt tot het frietkot uit 'Fanfare van honger en dorst' 

In 25 Gentse etalages in Gent hangen heel de maand opvallende affiches van Gentsekoop. Het is een project dat de rijke winkelgeschiedenis van de stad in kaart brengt op basis van archiefmateriaal uit de vele Gentse erfgoedcollecties. Bezoekers van de stad kunnen een wandeling langs de deelnemende zaken maken. Ze leren de verhalen kennen door een QR-code in te scannen in de etalage van de deelnemende handelszaken, ze kunnen er ook binnen gaan om een brochure en plannetjes op te halen.