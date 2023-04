Begin van Will Tura zijn carrière vanaf 1 april te (her)ontdekken in "De Sixties" in Bokrijk

Bokrijk kon Will Tura in 2012 al strikken om zijn levensverhaal te delen. "Ja, dat was een hele fijne en open samenwerking", herinnert de conservator zich nog. "De zakelijke contacten verliepen via zijn manager Sandy Blanckaert, zijn dochter, maar de verhalen en anekdotes komen rechtstreeks van Will Tura zelf."

"Ik ben er echt trots op dat we het verhaal van Will Tura mogen vertellen. Want hij vertelt het verhaal van het dagelijkse leven van een gewone jongen, zoals we allemaal konden geweest zijn. Alleen is hij kunnen uitgroeien tot de keizer van het Vlaamse lied", besluit conservator Hilde Schoefs.