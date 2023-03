Nieuwe wolf gespot in Wuustwezel: 5 meldingen op half uur tijd

Gistermiddag kreeg Welkom Wolf tussen 11.30 uur en 12 uur vijf meldingen binnen over een wolf in de omgeving van Gooreind, bij Wuustwezel. Hoewel er geen foto's bij de waarnemingen zaten, is Welkom Wolf wel zeker dat het om een wolf gaat en geen wolfhond. "We hebben vijf verschillende waarnemers aan de lijn gehad en die hebben allemaal een heel gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe een wolf er moet uitzien, maar ook het gedrag van het dier doet helemaal aan een wolf denken", zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Het gaat wellicht om een jonge zwervende wolf die al enige tijd ondergedoken leefde in de regio, want in februari passeerde al eens een wolf waarvan nadien het spoor bijster was. "We hebben een heel netwerk van camera's rondom de Kalmthoutse Heide hangen en vandaag gaan we die nakijken. Want dat is naast het gebied waar de wolf nu gezien is, een van de gebieden waar wij die wolf natuurlijk verwachten", zegt Loos.