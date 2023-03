Woonzorgcentrum in Willebroek onder verhoogd toezicht geplaatst: te weinig personeel voor te veel bewoners

In Willebroek heeft het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid woonzorgcentrum Pandora onder verhoogd toezicht geplaatst. Een inspecteur kon vaststellen dat er zowel overdag als 's nachts te weinig personeel aanwezig was. Bepaalde zorgtaken werden uitgevoerd door medewerkers die daar niet gekwalificeerd voor waren en er was een tekort aan wondzorg en medicatie. Bovendien zijn er te veel bewoners in het woonzorgcentrum.