Zeventiger uit Halle voor rechter op verdenking van verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen

De openbaar aanklager eist 9 maanden cel met uitstel tegen de man en een geldboete. “Zonder de verspreiding zou het NCMEC ons niet op de hoogte hebben gebracht”, klonk het. “Uit het verslag van de psycholoog blijkt wel dat de beklaagde uit verveling op die sites terecht is gekomen en dat er een laag risico op herval is. Het is volgens mij dan ook niet nodig om probatievoorwaarden op te leggen.”

Het vonnis valt op 11 mei.