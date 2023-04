Ziekenhuis Genk ziet agressie toenemen: "Dat tolereren we niet"

Het aantal gevallen van verbaal en fysiek geweld in het ziekenhuis in Genk neemt toe. Zeker ten aanzien van medewerkers op de dienst spoedgevallen, op verpleegafdelingen en aan het onthaal. Vorig jaar werd 7,5 procent slachtoffer van agressie, het jaar ervoor was dat 4,08 procent. "We kunnen en we willen nooit tolereren dat onze medewerkers te maken krijgen met agressieve patiënten, begeleiders, bezoekers of collega’s", is te horen in het ziekenhuis. "Agressie naar onze zorgverleners toe is ontoelaatbaar."