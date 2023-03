Vanaf oktober kan je ook met een speedpedelec je rijexamen afleggen 

Die toename zien we ook terug in de verkeersongevallenstatistieken: in 2022 vonden er in Vlaanderen 538 ongevallen plaats met een speedpedelec. In 2019 waren dat er 196.

Om met een speedpedelec te mogen rijden, heb je een nummerplaat, een helm en een rijbewijs nodig. En bij dat laatste zit nog een gekke lacune: bij het rijexamen dat je moet afleggen mag je geen speedpedelec gebruiken maar een bromfiets. Maar dat gaat dus veranderen.

“Door de opmars van de speedpedelec is het belangrijk dat ook het examen wordt aangepast zodat het rijbewijs AM (uitleg lees je hieronder, red.) kan behaald worden met zowel een bromfiets als een speedpedelec”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.