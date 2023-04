25 Limburgse markten in de kijker tijdens De Maand van de Markt

"Als marktkramer word je geboren, dat kan je niet leren, het zit in je", zegt Els Huygen van het bloemenkraam. Het moet wel zoiets zijn, want broer, zus en mama Huygen staan 5 dagen per week rond 4 ’s morgens op om hun kraam op tijd opgebouwd te krijgen. "Mensen noemen onze kraam ‘het bloemenplein’. Soms komen ze hier gewoon wandelen tussen de planten, wat vitamientjes opdoen. En dat is op zich al fijn, want dat kom je niet tegen in een winkel."