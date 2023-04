App voor nieuwkomers die eerder al in Mechelen gebruikt werd, nu ook beschikbaar in Lier en Willebroek

De app is ontworpen voor anderstalige nieuwkomers en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. "Maar binnenkort komen daar nog eens 7 talen bij", weet schepen Rabau Nkandu. "Russisch, Frans Spaans, Tigrinya, Dari, Turks en Arabisch. De bedoeling is dat anderstalige nieuwkomers makkelijk hun weg vinden in dingen die wij heel vanzelfsprekend vinden, maar toch kan hij ook handig zijn voor een Mechelaar die hier al langer woont."

Dat beaamt ook Annemie Goris, schepen van Welzijn in Lier. In de toekomst zullen ook Lier en Willebroek gebruik maken van de WelkomApp. "Wij zien dat het een enorme meerwaarde is in het onthaalbeleid van nieuwkomers", aldus Goris. "Het is een toegankelijke informatiebron, specifiek bedoeld voor kwetsbare doelgroepen, niet per se alleen nieuwkomers, maar ook mensen in financieel kwetsbare posities of senioren kunnen er baat bij hebben." Wanneer de app juist uitgerold wordt in Lier en Willebroek, is nog niet duidelijk. "We gaan de app nu inhoudelijk in orde maken en zodra dat gebeurd is, lanceren we hem in onze gemeente."