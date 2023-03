Europese start-up Paleo overweegt klacht over "mammoetgehaktbal": "Wij hebben de technologie twee jaar geleden ontwikkeld"

Kweekvlees? Wat is dat nu weer?

Kweekvlees is vlees dat aangemaakt wordt in een laboratorium. Het bestaat uit dierlijke cellen die in een substraat (zeg maar een vloeistof met voedingsstoffen) worden opgekweekt tot spiervezels. Die vezels kan je uiteindelijk samenpersen tot een hamburger. Kweekvlees is dus echt vlees, anders dan plantaardige vleesvervangers zoals tofoe of quorn. Alleen heeft het nooit in een levend dier gezeten.