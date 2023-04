Brugge voert laatste werken uit aan parcours van De Ronde: "Alles zit op schema"

Twee dagen voor de start van De Ronde is het parcours in de Brugse binnenstad nog op twee plaatsen onderbroken door werken. Daarbij loopt het parcours in de binnenstad van de Markt via de Wollestraat, Dijver, Mariastraat en Katelijnestraat. Voor wegenwerkers is het nu nog alle hens aan dek om zowel de Dijver als de Mariastraat af te werken voor De Ronde.

De Mariastraat werd de afgelopen weken vernieuwd. "De werken zijn ondertussen volledig afgerond", vertelt De fauw, "Er is wel nog een werfzone ingericht voor de plaatsing van een pompinstallatie ernaast." Speciaal voor De Ronde wordt de Mariastraat dit weekend vrijgegeven. Pas daarna wordt de pompinstallatie geplaatst.

Daarnaast worden ook de werken in de Dijver zo snel mogelijk afgerond. "Er moesten dringende werken uitgevoerd worden nadat enkele kleine gaslekken werden vastgesteld. Ondertussen is alles hersteld. We zitten op schema", laat De fauw weten. Het zou kunnen dat de bezoekers en de renners dit weekend wel nog een gasgeur ruiken wanneer ze de Dijver passeren. Volgens de aannemer kan de geur nog even blijven hangen omdat die in de bodem zit.