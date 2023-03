"Burgemeesters blijven overtuigd van volledig ondergrondse Ventilus-hoogspanningslijn", reageert Bart Dochy (CD&V)

Dochy en co vragen wel om maatregelen om de gemiddelde stralingsbelasting af te dwingen. Bovendien "behouden de gemeenten zich het recht om al dan niet samen met burger- of ondernemingsgroeperingen in rechte op te treden", waarschuwt de CD&V'er.

Dat laatste zegt ook Kris Declercq (CD&V), de burgemeester van Roeselare. "Roeselare is voorstander van het maximaal ondergronds brengen van deze verbinding", klinkt het.

Kristof Audenaert, de CD&V-burgemeester van Torhout, waar ook Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits woont, is wel tevreden. "Wij waren altijd positief over het ondergrondse alternatief dus wij zijn blij dat de hoogspanningslijn een stuk ondergronds gaat in Torhout."