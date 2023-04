Componist Michel Bisceglia uit Genk start met studierichting filmmuziek aan conservatorium Brussel

Bachelor studenten kunnen zich vanaf volgend academiejaar verder verdiepen in het componeren van muziek voor films. Filmcomponist Michel Bisceglia zal de lessen doceren.

Bisceglia is een gerenommeerde Belgische componist die al vele prijzen gewonnen heeft voor zijn werk in de filmindustrie. Zo won hij onder meer een World Soundtrack Award voor zijn muziek in de film Marina van Stijn Coninx, een film over het leven van Rocco Granata. Onlangs werd hij nog genomineerd door de International Film Music Critics Association - IFMCA voor "Breakthrough composer of the Year”.