Schrijfster Dalilla Hermans helpt mee om Brugge culturele hoofdstad 2030 te maken

In Brugge zal er de komende maanden hard gewerkt worden aan het dossier om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. In 2002 werd Brugge al eens Europese culturele hoofdstad. "We zijn ambitieus en willen samen met onze culturele partners onze schouders zetten onder deze grote uitdaging”, reageert burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Omdat het dossier heel wat voorbereiding vergt, stelt de stad twee extra medewerkers aan. De job van trajectcoördinator gaat daarbij uit naar schrijfster Dalilla Hermans. "Toen ik de vacature las, wist ik meteen dat de job mij heel erg ging aanspreken. Als trajectcoördinator kijk ik er naar uit om samen te zitten met het culturele veld en de verschillende Brugse doelgroepen", vertelt ze. Daarnaast werd ook een nieuwe projectmedewerker aangesteld om Dalilla te ondersteunen. "De trajectcoördinator en projectmedewerker Brugge 2030 zijn de bruggenbouwers die het dossier mee mogelijk maken", zegt De fauw.