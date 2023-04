Van verrassing René Martens tot de historische zege van Lotte Kopecky: de favoriete Ronde-momenten van onze wielercommentatoren

In 1998 wint Johan Museeuw voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen. Ruben Van Gucht maakte dat moment als kleine jongen van dichtbij mee. "Ik was toen 11 jaar oud en ben met mijn broer, vader en grootvader naar de koers gaan kijken. We hebben de renners verschillende keren zien passeren, maar vooral de passage op de Bosberg, toen Museeuw al alleen op weg naar de finish was, is blijven hangen."

"Wij stonden enkele honderden meters voorbij die Bosberg en ik herinner me het aanzwellende lawaai van het publiek toen Museeuw de heuvel opreed. Dat geluid ging crescendo en stopte plots toen hij boven was, omdat daar bijna geen volk meer stond. En in die sacrale stilte kwam de Leeuw van Vlaanderen op ons af gedenderd."