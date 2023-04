Dierenrechtenorganisatie Bite Back voert actie tegen vergassing van eendagskuikens op Molenpoortplein in Hasselt

Ieder jaar worden 24 miljoen eendagskuikens versnipperd of vergast in Vlaanderen. Dat zijn 65.000 kuikens per dag. In 2015 waren dat er nog (slechts) 15 miljoen per jaar. Op 10 jaar tijd is er dus sprake van een gigantische stijging. Deze week werd in de Commissie Dierenwelzijn nog een voorstel van resolutie besproken voor een verbod op het doden van eendagskuikens, maar dat voorstel werd verworpen.