Bedrijven betalen inwoners Rieme: "De smurrie die auto's en zonnepanelen beschadigde kwam hoogstwaarschijnlijk van ons"

Op 3 mei is er voor de inwoners nog een infomoment. Daarop zullen de bedrijven meer kunnen zeggen over wat er precies misgelopen is. Ze zullen ook uitleggen welke maatregelen ze intussen al hebben genomen om dergelijke stofhinder te vermijden. Ook de Afdeling Handhaving - Omgevingsinspectie zal er dan zijn om de onderzoeksresultaten te verduidelijken. Het gemeentebestuur zelf zal zijn inwoners ook informeren hoe die in de toekomst het best kunnen reageren als er toch nog onvoorziene stofhinder zou zijn.