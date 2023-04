Kamerplanten zijn het nieuwe goud: “30 euro voor een stekje met twee blaadjes? Ja, dat is normaal” 

Volgens plantenkenner Thomas Goyvaerts zien sommige liefhebbers kamerplanten als de nieuwe Van Gogh of Mona Lisa en zijn ze de nieuwe kunstverzamelaars of filatelisten. "In 3 jaar tijd zijn er veel planten addicts bijgekomen, die graag jagen op dat zeldzame, nieuwe plantje en daar dan ook veel geld voor willen neertellen. Ik gaf zelf ook ooit 1.200 euro uit aan een zeldzame monstera. Ik weet het, dat is veel geld", bekent plantenkenner Thomas Goyvaerts.