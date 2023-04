Ethische hacker waarschuwt: “Hoe meer technologie in de auto, hoe groter het risico op diefstal”

Meer dan 1.000 Kia’s en Hyundai’s werden op deze manier gestolen in de VS. In Europa zou het probleem volgens de woordvoerders niet spelen omdat er gebruikgemaakt wordt van een andere software. Maar had de fabrikant van de wagens het probleem dan niet kunnen voorzien?

“Het probleem is dat autofabrikanten doorgaans werken met misschien wel honderden toeleveringsbedrijven”, vertelt Van de Wiele. “Die toeleveringsbedrijven voeren wel individuele testen uit, maar er worden niet genoeg testen uitgevoerd op de combinatie van verschillende onderdelen. Niemand had in dit geval bijvoorbeeld gemerkt dat je zowel het plastic kon verwijderen én een usb kon inpluggen om de auto te doen denken dat een garagist aan de auto bezig is. De som van de onderdelen wordt meestal niet getest.”