Jazzfestival Jazzwood in Holsbeek kan dit jaar niet doorgaan: "Klein team waar enkele mensen wegvielen"

De organisatie neemt nu even rust om de teleurstelling te verwerken, maar Jo denkt wel al aan Jazzwood 2024: "We staan nu even stil. We geven de kern van de organisatie even rust", zegt hij. "Maar we kijken wel al naar volgend jaar, over hoe we het festival gaan organiseren in de toekomst. We hopen dat het in een of andere vorm kan terugkomen." De organisatie heeft goede hoop dat het zal lukken, besluit Jo.