Finland wordt 31e lid van de NAVO: hoe zwaar weegt het land door?

NAVO?

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie werd opgericht in 1949 door twaalf stichtende leden, waarvan de belangrijkste de Verenigde Staten. Maar ook ons land was er vanaf het begin bij.

Daarna volgden acht uitbreidingsrondes. Bij de eerste, in 1952, werd onder meer Turkije lid. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 traden ook veel voormalige communistische landen toe tot de alliantie. In 1999 als eerste Polen, Hongarije en Tsjechië. In 2004 volgden ook Bulgarije, de Baltische Staten, Roemenië, Slovakije en Slovenië. De meest recente aangroei gebeurde in 2017 met Montenegro en in 2020 Noord-Macedonië.

In de wachtkamer voor lidmaatschap zitten op dit moment nog Bosnië Herzegovina, Georgië, Oekraïne, Zweden en, nog dus heel even, Finland. Die laatste drie besloten allemaal dat ze lid wilden worden na de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022. Finland en Zweden, die allebei ook deel zijn van de EU en al goed geïntegreerd zijn met de NAVO, zitten in een versnelde procedure. Bosnië Herzegovina en Georgië wachten al veel langer. De NAVO zelf nodigt nooit landen uit om lid te worden, maar de alliantie voert wel een "open deur" politiek, waarbij het openstaat voor nieuwe leden.