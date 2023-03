"2 zandlopers besteld, 24 gekregen": Wat moet je doen als je een foute bestelling ontvangt?

Het zal je maar overkomen: je bestelt 2 producten en krijgt er uiteindelijk 24 geleverd. "Ik had een zandloper nodig, maar omdat het een glazen exemplaar was, bestelde ik er voor de zekerheid 2", vertelt radiopresentator Peter Van de Veire.

Enkele dagen later ontvangt hij de bestelling thuis. "Er worden 2 gigantische dozen aan de deur geleverd. Bij het openen, merk ik dat er in elke doos maar liefst 12 zandlopers zitten." In plaats van 2 stuks, krijgt hij dus 2 dozen met daarin telkens 12 stuks.